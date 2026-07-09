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La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se tomó un merecido descanso en Miconos, Grecia, tras la eliminación que sufrió en Wimbledon ante Naomi Osaka.
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