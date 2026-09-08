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Tópicos: Tecnología | Industria | Videojuegos

Así se verá el remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La querida aventura de "Link" regresa en noviembre en la Nintendo Switch 2.

Así se verá el remake de
 Nintendo

El título original se lanzó en Nintendo 64 en 1998.

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Nintendo celebró los 40 años de la legendaria saga de videojuegos "The Legend of Zelda" con una transmisión Direct especial que estrenó el primer adelanto oficial del esperado remake de "Ocarina of Time".

El tráiler, que se extiende por más de tres minutos, muestra la impresionante mejora gráfica de la querida aventura de "Link" originalmente lanzada para Nintendo 64.

Llevándonos de regreso a Hyrule, revela una reconstrucción visual de gran escala, con una calidad superior en escenarios, iluminación y personajes, especialmente en sus diseños, manteniendo todos los elementos que conquistaron desde el primer momento para llegar a una nueva generación de jugadores y trascender en el tiempo.

Además, la ocarina, instrumento central del juego, se podrá tocar con los botones del control o tarareando las canciones en el micrófono de la consola, lo que permitirá usar una ocarina de verdad.

Con un estreno programado para el próximo 5 de noviembre en la consola Nintendo Switch 2, la compañía sigue apostando por el formato físico y lanzará una edición especial con portada texturizada.

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