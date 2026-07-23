Google suma el "video-selfi" como método de inicio de sesión

Google anunció que su red de servicios digitales incorporará el "video-selfi" como nuevo método para el inicio de sesión, para ofrecer más opciones de acceso en caso de que el usuario bloquee los accesos.

Cuando se use un selfi para iniciar sesión, aplicarán "múltiples capas de seguridad para ayudar a prevenir intentos de suplantación de identidad mediante fotos o videos falsos como los deepfakes" manipulados con inteligencia artificial, afirmó la compañía.

Según Google, "comparamos tu video con el selfi guardado y te pedimos que realices movimientos sencillos para demostrar que se trata de un video en tiempo real. También aplicamos nuestras prácticas de seguridad estándar para detectar y ayudar a prevenir intentos de inicio de sesión sospechosos".

La configuración inicial de esta función es sencilla: el usuario debe mirar a la cámara de su dispositivo y realizar unos breves movimientos de cabeza guiados para capturar su rostro desde múltiples ángulos.

Si posteriormente el usuario experimenta problemas para iniciar sesión, simplemente deberá grabarse en un nuevo video-selfi y el sistema lo comparará con el que se configuró originalmente para confirmar la identidad y permitir entrar de nuevo a la cuenta.

En el ámbito de la privacidad, Google destacó que el "video-selfi" pertenece exclusivamente al usuario y este mantiene el control total sobre el mismo.

Según reportó la empresa tecnológica, en Español la medida de seguridad está disponible en México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Puerto Rico; mas no en Chile, aún.