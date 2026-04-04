La empresa china CAS Space lanzó con éxito el cohete Kinetica-2 desde la Zona de Pruebas de Innovación Aeroespacial Comercial de Dongfeng, colocando en órbita el satélite New March-02.

El hito marca un avance en el programa espacial comercial de China y en su estrategia para desarrollar internet satelital desde el espacio.

El satélite desplegado está destinado a apoyar una nave espacial experimental, en una misión que refuerza las capacidades tecnológicas del país en órbita terrestre baja, clave para telecomunicaciones y servicios digitales.

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