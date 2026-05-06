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Drones aceleran construcción de infraestructura energética en montañas de China

Publicado: | Fuente: Agencia Xinhua
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Los drones de transporte se están convirtiendo en una herramienta clave para la construcción de infraestructura energética en zonas montañosas de China, particularmente en la provincia de Yunnan, en el suroeste del país, donde las complejas condiciones geográficas dificultan el avance de grandes obras.

Más de 40 drones trabajan actualmente junto a más de 150 funiculares de construcción para trasladar materiales a través de montañas y bosques, llevando carga directamente hasta las áreas de operación.

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