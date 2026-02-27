El Maolong, conocido como el "dragón peludo", es el símbolo central del tradicional Festival Maolong, una celebración del grupo étnico Yilao que se realiza en el condado de Shiqian, provincia de Guizhou, en el suroeste de China.

Cada año, durante las festividades del Año Nuevo Chino y el Festival de los Faroles, la comunidad se reúne para protagonizar un desfile en torno a esta singular figura, única en el país y exclusiva de Shiqian.

El festival constituye una de las expresiones culturales más representativas del pueblo Yilao. En 2006 fue inscrito en la lista del patrimonio cultural inmaterial nacional de China, en reconocimiento a su valor histórico, simbólico y comunitario.

Más que una celebración, el Maolong es una manifestación de identidad y continuidad cultural que mantiene vivas las tradiciones ancestrales en el corazón montañoso de Guizhou.

