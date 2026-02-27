Síguenos:
Lanús alzó su primera Recopa Sudamericana tras heroica remontada ante Flamengo en Maracaná

Lanús alzó su primera Recopa Sudamericana tras una heroica remontada por 2-3 ante Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En el equipo argentino jugó el chileno Matías Sepúlveda, quien ingresó en el segundo tiempo y aportó una asistencia en el alargue; y en el cuadro carioca estuvo Erick Pulgar todo el partido.

