Lanús alzó su primera Recopa Sudamericana tras heroica remontada ante Flamengo en Maracaná
Publicado:
Lanús alzó su primera Recopa Sudamericana tras una heroica remontada por 2-3 ante Flamengo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En el equipo argentino jugó el chileno Matías Sepúlveda, quien ingresó en el segundo tiempo y aportó una asistencia en el alargue; y en el cuadro carioca estuvo Erick Pulgar todo el partido.
