Chile Open: La batalla de Cristian Garin ante Sebastián Báez en San Carlos de Apoquindo
Cristian Garin terminó su periplo en el Chile Open, tras batallar con el argentino Sebastián Báez por más de dos horas y media en los octavos de final. El resultado fue 7-6(2), 1-6 y 7-5 a favor del trasandino en el Court "Jaime Fillol" en San Carlos de Apoquindo,
