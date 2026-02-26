Síguenos:
La Copa Davis compartió imágenes inéditas de Massú: "Toda una vida representando a Chile"

La Copa Davis publicó en sus redes sociales imágenes inéditas de Nicolás Massú en el torneo, recordando que el actual capitán del equipo nacional ha estado "toda una vida representando a Chile".

