Por primera vez, un esqueleto de Tyrannosaurus rex se exhibe en la parte continental de China. El Museo de Historia Natural de China, en Beijing, inauguró la muestra "Una exposición especial para el rey de los dinosaurios", abierta hasta el 11 de octubre.

La exposición reúne a Regina y Rocky, dos ejemplares de T-rex considerados entre los mejor conservados del mundo. Regina supera los 12 metros de largo y podría haber pesado más de 10 toneladas, mientras que Rocky destaca por su alto nivel de completitud fósil, superior al 60%.

Además del famoso depredador prehistórico, los visitantes también pueden conocer especies descubiertas en China, como el Qianzhousaurus -conocido como "Pinocho rex" por su hocico alargado-, el Yongchuanosaurus y el Zhuchengtyrannus.

La muestra busca acercar la paleontología al público y reforzar el papel de China como uno de los principales centros mundiales de investigación sobre dinosaurios.

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