El republicano Steve Daines, senador estadounidense y aliado del presidente Donald Trump, llegó a China y se reunió con el primer ministro de la República Popular China, Li Qiang. El político, quien decidió no ir a la reelección por Montana en noviembre, parece haber retomado su posición de apoyo a fortalecer las relaciones entre EE.UU. y China, pese a que durante la pandemia del Covid-19 se sumó con fuerza a la mirada cuestionadora de Trump y que culpó al gobierno de Pekín por la creación y expansión del virus.

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