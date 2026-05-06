Junto a los reconocidos abogados Jacob Kaplan y Marc Agnifilo volvió a comparecer ante la justicia en Nueva York el otrora poderoso productor de cine Harvey Weinstein -al centro-, quien enfrenta un nuevo juicio por cargos de violación en tercer grado, que implicaría una pena menor, en contra de Jessica Mann, actriz que protagonizó en 2015 la película "This Isn't Funny".

Aun cuando está en proceso en este caso, e incluso si le declarara inocente, el hombre seguirá en prisión por otras condenas.

Fundador de la productora Miramax, Weinstein ganó un premio Oscar como productor de "Shakespeare in Love" y estuvo nominado por "Pandillas de Nueva York".

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