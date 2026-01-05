Síguenos:
El nuevo paradigma del descanso en China

En Efecto China, Carla Morales, del Instituto Confucio Santo Tomás, compartió el vocabulario esencial en mandarín para la temporada estival, destacando términos como "fàngjià" (放假, tomarse un descanso), "xiàtiān" (夏天, verano) y "shātān" (沙灘, playa).

Durante la conversación, la especialista explicó que la sociedad china atraviesa una profunda evolución cultural, donde las nuevas generaciones están resignificando el valor del equilibrio personal y el bienestar frente a la milenaria tradición del trabajo arduo y el estudio intensivo. Este cambio de paradigma ha impulsado un creciente interés por el turismo de experiencias, posicionando a destinos como la isla de Hainan —el "Hawái chino"— y diversas rutas internacionales en América Latina como focos de gran atractivo.

En este contexto, Chile destaca como un destino predilecto para los viajeros chinos que buscan vivencias significativas vinculadas a la naturaleza, la observación astronómica y la cultura vitivinícola.

