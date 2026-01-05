En Efecto China, Carla Morales, del Instituto Confucio Santo Tomás, compartió el vocabulario esencial en mandarín para la temporada estival, destacando términos como "fàngjià" (放假, tomarse un descanso), "xiàtiān" (夏天, verano) y "shātān" (沙灘, playa).

Durante la conversación, la especialista explicó que la sociedad china atraviesa una profunda evolución cultural, donde las nuevas generaciones están resignificando el valor del equilibrio personal y el bienestar frente a la milenaria tradición del trabajo arduo y el estudio intensivo. Este cambio de paradigma ha impulsado un creciente interés por el turismo de experiencias, posicionando a destinos como la isla de Hainan —el "Hawái chino"— y diversas rutas internacionales en América Latina como focos de gran atractivo.

En este contexto, Chile destaca como un destino predilecto para los viajeros chinos que buscan vivencias significativas vinculadas a la naturaleza, la observación astronómica y la cultura vitivinícola.

