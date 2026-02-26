Síguenos:
Sifup y Anjuf reaccionaron al reclamo de la UC, Palestino y Coquimbo por la ley SADP

Publicado:
Llévatelo:
A través de sus presidentes Luis Marín y Javiera Moreno, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol (Anjuf) salieron al paso de las críticas a la reforma de la ley SADP realizada por los presidentes de Universidad Católica, Palestino y Coquimbo Unido en una carta.

Los dirigentes gremiales del balompié masculino y femenino respondieron los cuestionamientos de los tres clubes a la reforma y defendieron las modificaciones pretendidas para el fútbol rentado nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

