Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago30.4°
Humedad13%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Entre el 6 y el 8% de la población chilena tiene una enfermedad poco frecuente

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El 28 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), que busca visibilizar patologías raras (hay hasta 8.000) que afectan -en promedio- a una persona por cada dos mil habitantes: entre 27 y 36 millones a nivel mundial.

Virginia Silva, madre de Javier Pincheira, un niño de ocho años con espina bífida, relató a Cooperativa lo "agotador" que ha sido convivir con esta enfermedad, que, al mismo tiempo, le ha permitido asomarse a un conjunto de patologías desconocidas.

"Hoy contamos en Chile con una ley que define qué es una enfermedad rara y poco frecuente, y esa definición es cuantitativa. Cuando uno suma todas las personas que tienen alguna enfermedad poco frecuente, son aproximadamente el 6% o el 8% de la población" de nuestro país, destacó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.

Escuche el informe de Benjamín Canales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados