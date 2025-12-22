Síguenos:
supergeek

Generación Z y cultura digital: Cómo la juventud china transforma las redes

Publicado:
En este segmento especial de Efecto China, exploramos junto a Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, cómo la generación Z en el gigante asiático está transformando plataformas como Douyin, Xiaohongshu y Bilibili en espacios de profunda expresión cultural y compromiso social.

Analizamos el rol protagónico de los Key Opinion Leaders (KOL), quienes actúan como puentes entre lo ancestral y lo contemporáneo —ejemplificado en figuras como Li Ziqi o el profesor Luo Xiang—, y revisamos cómo movimientos como el "tang ping" reflejan un descontento frente a la presión laboral.

