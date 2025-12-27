El Museo Nacional de China, en Beijing, abrió sus puertas a la exposición "Descubrimientos arqueológicos de la Tumba No. 1 de Wuwangdun", una muestra que reúne más de 200 piezas excepcionales rescatadas de este importante sitio histórico. Los objetos expuestos ofrecen una mirada inédita a la sofisticación de la antigüedad china, tras ser recuperados de una de las excavaciones más relevantes de los últimos años.

Situada en la ciudad de Huainan, provincia de Anhui, la tumba de Wuwangdun data del Periodo de los Reinos Combatientes (475-221 a. C.). Este yacimiento ha sido catalogado por los expertos como la estructura funeraria más grande, compleja y de mayor estatus jerárquico del antiguo Estado Chu que se haya excavado hasta la fecha.

