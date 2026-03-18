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Presidente Kast visitó al comandante en jefe del Ejército

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El Presidente José Antonio Kast visitó este miércoles al comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, en el recinto Bicentenario de esta rama de las Fuerzas Armadas, ubicado en la avenida Blanco Encalada, frente al PArque O'Higgins..

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