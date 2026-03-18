Presidente Kast visitó al comandante en jefe del Ejército
Publicado:
Fotos Destacadas
El lanzamiento de la Copa de la Liga en la sede de la ANFP
Afganistán acusó a Pakistán de atacar centro de rehabilitación en Kabul
EE.UU. construye muro negro en la frontera con México para dificultar escalada de migrantes
Fotos Recientes
Cheerleading: equipo de Peñalolén triunfó en campeonato juvenil en EE.UU.
Presidente Kast visitó al comandante en jefe del Ejército
El lanzamiento de la Copa de la Liga en la sede de la ANFP
El Presidente José Antonio Kast visitó este miércoles al comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, en el recinto Bicentenario de esta rama de las Fuerzas Armadas, ubicado en la avenida Blanco Encalada, frente al PArque O'Higgins..
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados