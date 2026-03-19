Camión quedó colgando de socavón en Renca
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Un accidente de tránsito se registró en la comuna de Renca, donde un camión quedó suspendido tras caer en un socavón.
De acuerdo a información preliminar, el hecho se produjo esta mañana en el sector de Avenida Ventisquero hacia el sur con José Miguel Infante, en el sector industrial de a comuna.
Según T13, el conductor del vehículo señaló que se encontraba detenido en la esquina mientras esperaba continuar su ruta cuando escuchó un estruendo y se hundió. El camión cargaba 20 toneladas de quero, que eran transportados desde Santa Fe, Argentina.
El tránsito se encuentra suspendido en el lugar.
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