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Con un cambio: La formación de la U para su estreno en la Copa de la Liga

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Con un cambio en el arco Universidad de Chile afrontará su estreno en la Copa de la Liga, este viernes a las 18:00 horas, ante Deportes La Serena.

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