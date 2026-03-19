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Arturo Vidal conmemoró sus 21 años de carrera con figuras Lego

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El volante chileno Arturo Vidal compartió una carismática publicación en Instagram para conmemorar sus 21 años de trayectoria, en las que mediante figuras Lego repasó sus etapas en todos los clubes donde jugó, incluyendo la selección chilena

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