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Suma variantes: El 11 de Colo Colo para su estreno en la Copa de la Liga

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En su intento por buscar alternativas, el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, paró un once con variados cambios de cara al duelo de este sábado ante Coquimbo Unido.

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