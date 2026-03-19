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En su intento por buscar alternativas, el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, paró un once con variados cambios de cara al duelo de este sábado ante Coquimbo Unido.
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