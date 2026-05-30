El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga (Evópoli), expresó su orgullo ante el "masivo" Día del Patrimonio que se celebra este año, que ha sido catalogado de histórico por las actividades que se desarrollan en todas las comunas del país.

"Es una fiesta popular, masiva y concurrida. Tenemos el orgullo de que todas las comunas del país van a tener al menos una actividad patrimonial. Son más de 4.100 actividades a disposición de la gente, de las cuales 1.300 son accesibles e inclusivas, con gente que acompaña con lenguaje de señas, (sistema) braille... en fin. Está servida la mesa para que todos lo pasemos muy bien este fin de semana", expresó.

Distintos edificios históricos y patrimoniales estarán abiertos hoy y el domingo a la ciudadanía, a fin de conocer su riqueza cultural. En este contexto, La Moneda permite esta jornada un recorrido por sus pasillos e incluso admirar el vehículo presidencial, el Ford Galaxie.

También la Bolsa de Santiago abrió sus puertas con una visita guiada al salón de accionistas y de ruedas; (la cadena de restoranes) Dominó expone el "monumento al completo"; y McDonald's permite una visita a sus cocinas en el Costanera Center.

Asimismo, desde los municipios prepararon actividades para sus vecinos, como es el caso de San Bernardo e Independencia.

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