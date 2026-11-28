Palmeiras tuvo su revancha en el Centenario y alzó la Copa Libertadores
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Un gol del paraguayo Ramón Sosa a los 52 minutos bastó a Palmeiras para conquistar por cuarta vez la Copa Libertadores tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo.
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