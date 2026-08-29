Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Atletismo | Chilenos

La chilena Sara Montecinos revalidó su título mundial Master de 200 metros planos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La nacional también buscará sostener el oro de los 400 metros.

La chilena Sara Montecinos revalidó su título mundial Master de 200 metros planos
 Oscar Muñoz / Team Chile (Archivo)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La velocista nacional Sara Montecinos volvió a destacar en el atletismo Master a nivel internacional, esta vez con su el triunfo en el Mundial de Daegu, Corea del Sur para su segundo título consecutivo en 200 metros planos categoría W70.

Montecinos, de 72 años, firmó un cronómetro de 30 segundos y 33 centésimas para revalidar el oro que logró en la misma prueba en Gotemburg 2024: En aquella oportunidad su marca fue de 30.79.

La anestesista, que trabaja en la clínica MEDS, superó este sábado a la canadiense Wendy Alexis (31.51s) y a la tailandesa Somsanga Boonnok, que cerró el podio (34.42).

Ahora a Montecinos le queda el desafío de defender la corona en los 400 metros. Su ronda semifinal, en la que también estará la nacional Ariella Bergamin, se desarrollará a las 20:40 horas de este lunes 31 de agosto para Chile (09:40 del martes 1 de septiembre en horario local).

En caso de avanzar, la final de los 400 metros M70 tendrá lugar a las 22:10 horas del martes 1 de septiembre en nuestro país (11:10 del miércoles 2 en Corea del Sur).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada