La chilena Sara Montecinos revalidó su título mundial Master de 200 metros planos

La velocista nacional Sara Montecinos volvió a destacar en el atletismo Master a nivel internacional, esta vez con su el triunfo en el Mundial de Daegu, Corea del Sur para su segundo título consecutivo en 200 metros planos categoría W70.

Montecinos, de 72 años, firmó un cronómetro de 30 segundos y 33 centésimas para revalidar el oro que logró en la misma prueba en Gotemburg 2024: En aquella oportunidad su marca fue de 30.79.

La anestesista, que trabaja en la clínica MEDS, superó este sábado a la canadiense Wendy Alexis (31.51s) y a la tailandesa Somsanga Boonnok, que cerró el podio (34.42).

Ahora a Montecinos le queda el desafío de defender la corona en los 400 metros. Su ronda semifinal, en la que también estará la nacional Ariella Bergamin, se desarrollará a las 20:40 horas de este lunes 31 de agosto para Chile (09:40 del martes 1 de septiembre en horario local).

En caso de avanzar, la final de los 400 metros M70 tendrá lugar a las 22:10 horas del martes 1 de septiembre en nuestro país (11:10 del miércoles 2 en Corea del Sur).