Chilenos destacaron en exigente Ultra Trail de Chamonix en Francia

Los chilenos Nicolás Benavides y Leonor Calvo consiguieron destacadas actuaciones en la OCC de Chamonix, una de las competencias de ultra trail running más importantes del calendario internacional y parte de las UTMB World Series.

La prueba contempla un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros por los Alpes entre Orsières, Champex y Chamonix, con un importante desnivel positivo y sectores técnicos que ponen a prueba la resistencia, estrategia y dominio de montaña de los participantes.

En una carrera marcada por su alto nivel competitivo, Benavides finalizó en el puesto 40 de la clasificación general con un tiempo de 6h07'39'', resultado que además le permitió terminar como el tercer atleta sudamericano mejor ubicado.

Por su parte, Calvo cruzó la meta en el lugar 57 de la general con un registro de 7h55'55'' y se convirtió en la segunda sudamericana de mejor desempeño en la competencia.

Benavides volvió a competir entre la elite en Chamonix

Para Benavides, la presentación significó además una nueva participación en una competencia en la que ya había obtenido un importante resultado. En la edición anterior consiguió instalarse dentro del top 20 de la clasificación general.

"Volver a correr la OCC después de haber estado dentro del top 20 en la edición anterior era un desafío importante para mí. Chamonix tiene un nivel competitivo increíble y cada año la carrera te exige algo distinto", señaló Benavides.

El chileno valoró su nuevo resultado y aseguró que finalizar 40 de la general y tercero entre los sudamericanos lo dejó satisfecho y con ganas de continuar adquiriendo experiencia en el circuito internacional.

Calvo valoró su exigente desafío en los Alpes

Calvo también destacó la dificultad física y mental de completar los 60 kilómetros de la prueba y valoró especialmente su posición entre las corredoras sudamericanas.

"Estoy muy feliz de haber podido completar la OCC y de vivir esta experiencia en Chamonix. Fueron 60 kilómetros muy exigentes, tanto física como mentalmente, y hubo momentos en que tuve que sacar mucha fuerza para seguir avanzando", comentó.

La corredora nacional añadió que terminar 57 de la clasificación general y como segunda sudamericana refleja el trabajo realizado para competir en uno de los escenarios más reconocidos del trail running mundial.

Las actuaciones de Benavides y Calvo volvieron a situar a corredores chilenos entre los mejores representantes sudamericanos en una de las pruebas de montaña más exigentes del circuito internacional.