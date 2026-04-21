Metro adelantará sus servicios este domingo por el Maratón de Santiago 2026

El Maratón de Santiago 2026 implementará una serie de medidas logísticas para garantizar una experiencia óptima a sus 35 mil corredores este domingo, destacando un plan especial por parte de Metro de Santiago.

Según se detalló, durante esa jornada, el servicio de trenes subterráneos adelantará su inicio de operación en las Líneas 1, 2, 3 y 5, comenzando a las 06:00 horas. Esto representa una hora y media antes del horario habitual, buscando facilitar el traslado oportuno de los participantes hacia los puntos de partida.

"Como Metro, hemos dispuesto un plan especial de operación para acompañar la Maratón de Santiago, adelantando la apertura de nuestras principales líneas para facilitar el traslado de las y los participantes. Queremos que este sea un viaje seguro, oportuno y sin contratiempos, por lo que también invitamos a planificar el viaje y preferir estaciones alternativas para distribuir mejor los flujos de personas", destacó Paulina del Campo, gerente de comunicaciones de Metro.

La recomendación se extiende a preferir estaciones como Los Héroes, Universidad de Chile y Santa Lucía, además de La Moneda, para una mejor distribución de los flujos de pasajeros.

Complementando esta facilitación en los horarios, Banco Itaú y la organización Prokart presentaron una iniciativa inédita: la entrega de 35 mil tarjetas Bip! cargadas a cada corredor inscrito.

Estas tarjetas, incluidas en cada kit de competencia y precargadas con viajes de ida y vuelta, permitirán a los participantes trasladarse en transporte público de manera simple, eficiente y sin costo adicional, eliminando la necesidad de recargas o trámites el día de la maratón.