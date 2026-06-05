El pequeño piloto Bruno Miranda piensa en grande: "Lo que quiero es llegar a la Fórmula 1"

A los 10 años, el piloto chileno Bruno Miranda ya suma un resultado histórico para el automovilismo nacional: Fue subcampeón mundial de la serie Micro Max del Rotax Max Challenge en Bahrein, un logro que alimenta su gran sueño, el de llegar a la Fórmula 1.

Ha sido bicampeón de la categoría Micro Max del Campeonato Rotax y subcampeón sudamericano de la clase Mini U10 del IAME Series 2025, además de obtener un inédito subcampeonato mundial de la serie Micro Max del Rotax Max Challenge en Bahrein, siendo el primer chileno en lograrlo.

En conversación con Cooperativa Deportes, el joven piloto habló de su emergente carrera y las distintas experiencias en torneos de la disciplina, mientras que también proyectó uno de sus grandes sueños en la competencia.

Con respecto a su histórico resultado en Bahrein, afirmó que "fue muy emocionante, fui el primer chileno en conseguir un podio internacional".

También participó en el programa Champions of the Future, patrocinado por la FIA, en el que sufrió un accidente que le propinó una fractura de escápula. Ante esto, señaló que "fue algo peligroso, el accidente ocurrió durante una largada. Pero después de eso, a los 21 días ya estábamos corriendo".

Sobre sus metas para este año, el piloto declaró que tiene en mente "ganar el Sudamericano, que se va a hacer en Uruguay y ganar el Mundial de Rotax en Portimao".

Para finalizar, Bruno Miranda detalló su mayor sueño: "Yo lo que quiero es llegar a la Fórmula 1". En ese sentido, reconoció que sus ídolos deportivos son el legendario Ayrton Senna y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.