Williams presentó su modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1
La escudería Williams 1 presentó este martes el diseño de la carrocería del FW48 al equipo en la sede central de Grove (Reino Unido), dotado de un "aspecto fresco y dinámico para la nueva era", en palabras del español Carlos Sainz, piloto de la escudería, quien estará acompañado del tailandés Alex Albon.
