supergeek

Red Bull presentó el modelo para la reconquista

La escudería Red Bull desveló este lunes, antes del inicio de los primeros entrenamientos privados en el circuito de Cataluña, el monoplaza con el que intentará reconquistar el título mundial de Fórmula 1 con el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar.

