Andrea Kimi Antonelli se quedó con la "pole position" para el GP de Mónaco

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), cerró una positiva jornada sabatina ganando el primer puesto de salida para el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del Mundial de Fórmula 1.

Tras quedar primero del tercer entrenamiento libre, el puntero del mundial de pilotos consagró su cuarta "pole"; crucial ante la estrechez de las calles monegascas, al dominar la calificación con un tiempo minuto, 12 segundos y 51 milésimas, 43 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien tendrá la segunda ubicación de salida.

Los Ferrari del inglés Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc partirán desde la tercera y cuarta plaza, seguidos por el del francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes).

Los dos McLaren arrancarán desde la cuarta fila, pues el australiano Oscar Piastri y el del inglés Lando Norris fueron séptimo y octavo de la qualy, respectivamente.

En cuanto a los latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá decimocuarto en Montecarlo; mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) partirá 16° y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -ganador en las calles de Mónaco en 2022- largará desde la decimoctava plaza.

La carrera está programada para este domingo 7 de abril a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).