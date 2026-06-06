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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli se quedó con la "pole position" para el GP de Mónaco

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El joven piloto de 19 años sigue firme y tendrá gran ventaja en Montecarlo.

Andrea Kimi Antonelli se quedó con la
 EFE
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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), cerró una positiva jornada sabatina ganando el primer puesto de salida para el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del Mundial de Fórmula 1.

Tras quedar primero del tercer entrenamiento libre, el puntero del mundial de pilotos consagró su cuarta "pole"; crucial ante la estrechez de las calles monegascas, al dominar la calificación con un tiempo minuto, 12 segundos y 51 milésimas, 43 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien tendrá la segunda ubicación de salida.

Los Ferrari del inglés Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc partirán desde la tercera y cuarta plaza, seguidos por el del francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes).

Los dos McLaren arrancarán desde la cuarta fila, pues el australiano Oscar Piastri y el del inglés Lando Norris fueron séptimo y octavo de la qualy, respectivamente.

En cuanto a los latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá decimocuarto en Montecarlo; mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) partirá 16° y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -ganador en las calles de Mónaco en 2022- largará desde la decimoctava plaza.

La carrera está programada para este domingo 7 de abril a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

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