Ferrari presentó el SF-26 ante el reto del nuevo reglamento

Publicado:
La escudería Ferrari presentó este viernes en el circuito de Fiorano , su nuevo monoplaza para la próxima temporada de Fórmula 1, el SF-26 con el que el inglés Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, luchará junto al monegasco Charles Leclerc por devolver a la escudería italiana a lo más alto de la categoría reina del motor, en una temporada marcada por el cambio de reglamento.

