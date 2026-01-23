Ferrari presentó el SF-26 ante el reto del nuevo reglamento
La escudería Ferrari presentó este viernes en el circuito de Fiorano , su nuevo monoplaza para la próxima temporada de Fórmula 1, el SF-26 con el que el inglés Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, luchará junto al monegasco Charles Leclerc por devolver a la escudería italiana a lo más alto de la categoría reina del motor, en una temporada marcada por el cambio de reglamento.
