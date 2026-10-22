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Los Timberwolves amargaron el debut de Antetokounmpo en Miami

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Anthony Edwards, con 45 puntos, 10 rebotes y 9 triples, amargó la noche del miércoles el debut de Giannis Antetokounmpo con Miami Heat y lideró la victoria de Minnesota Timberwolves por 131-106 en el campo del equipo de Florida.

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