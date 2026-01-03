Con Alexis Sánchez: La formación de Sevilla para recibir a Levante por la Liga
Publicado:
Fotos Destacadas
Puesta a punto: Colo Colo inició los exámenes médicos de pretemporada
Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la intervención en Venezuela
Con Alexis Sánchez: La formación de Sevilla para recibir a Levante por la Liga
Fotos Recientes
Embajador de EE.UU. participó en los festejos venezolanos en Parque Almagro
Puesta a punto: Colo Colo inició los exámenes médicos de pretemporada
Con Alexis Sánchez: La formación de Sevilla para recibir a Levante por la Liga
Sevilla comienza su año 2026 enfrentando la fecha 18 de la Liga de Española, jornada en la recibirá a Levante este domingo a partir de las 10:00 horas. En el equipo trabajado por Matías Almeyda asoma el delantero chileno Alexis Sánchez en la formación titular.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados