Los Ríos se prepara para la llegada de nuevo sistema frontal tras lluvias históricas

Autoridades de la Región de Los Ríos mantienen un intenso despliegue territorial tras los estragos causados por el reciente sistema frontal que afectó a las comunas de Valdivia y Corral, y ante el pronóstico de nuevas lluvias para la zona.

La Delegación Presidencial Regional de Los Ríos y la Dirección Regional de Senapred coordinaron e intensificaron las labores de limpieza y entrega de insumos críticos para las familias damnificadas producto del reciente temporal.

Ayuda técnica y suministros para Corral y Valdivia

En la comuna de Corral, las autoridades distribuyeron un importante cargamento de herramientas y artículos de primera necesidad. El kit de ayuda incluye 100 linternas, 100 picotas, 100 pares de botas de agua, 125 carretillas, además de palas, rastrillos y 300 sacos de contención fluvial. Asimismo, se entregaron 20 kits de camas para apoyar a los damnificados.

En Valdivia, en tanto, Senapred dispuso de una motobomba lodera que ha operado de manera ininterrumpida para mitigar las inundaciones.

"Recibimos la ayuda de la sanitaria Aguas Décima para poder desobstruir las acometidas de aguas lluvias, los canales de aguas lluvias, en donde estuvo trabajando personal del Ejército, Aguas Décima, y también de la Municipalidad de Valdivia, que llevó maquinaria para colaborar en el aseo y restablecer algunos servicios también de dicha ciudad", informó Daniel Epprecht, director regional de Senapred.

"Se espera también que asista la Dirección de Vialidad. Ellos están evaluando una remoción en masa que ocurrió en un sector de la ruta que une Valdivia con Corral, y mañana ya estaría terminando esta evaluación para buscar una solución definitiva", agregó la autoridad.

Preparación ante nuevo sistema frontal

La delegada presidencial regional de Los Ríos, Vicky Carrasco, informó que los equipos de emergencia se están preparando para enfrentar la llegada de un segundo sistema frontal en los próximos días.

"En este tiempo seguimos avanzando en la evaluación de las afectaciones y en las prestaciones del próximo sistema frontal que se nos viene. Si bien los pronósticos indican que será de menor intensidad que el evento histórico que enfrentamos esta semana, queremos estar preparados y anticiparnos para resguardar a las personas y responder oportunamente ante cualquier situación", puntualizó la autoridad.

Según indicó la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones de intensidad normal a moderada a partir de esta jornada, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante en las zonas de mayor riesgo para responder oportunamente ante cualquier emergencia derivada de las nuevas lluvias.