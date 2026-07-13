Informe arbitral complicó a Puerto Montt tras hacer siete cambios en Copa Chile

Una insólita situación se vivió este domingo en la victoria por 2-0 de Deportes Concepción sobre Deportes Puerto Montt en Copa Chile, ya que el cuadro albiverde realizó un total de siete modificaciones que fueron reconocidas por el árbitro Víctor Abarzúa en su informe posterior.

El colegiado reconoció el error que no advirtió en el cotejo señalando que: "En el minuto 58', el Club Deportes Puerto Montt realiza su primera ventana de sustituciones, ingresando el jugador #6 en reemplazo del #27".

Luego agregó: "Se habilita una ventana de sustitución por Conmoción Cerebral debido a un golpe en el cabeza sufrido por el jugador #26, Sr. Nicolás Mancilla, quien es reemplazado por el jugador #39. Aprovechando, se decide efectuar el ingreso del jugador #8 por el #21".

"Minutos más tarde, al 80', el club corrige la papeleta y utiliza su segunda ventana de sustituciones para el ingreso del jugador #35 en reemplazo del #28", añadió.

Para cerrar, Abarzúa expuso: "Finalmente, al 84', Deportes Puerto Montt hace uso de su tercera y última ventana de sustituciones, realizando los siguientes cambios: ingreso del jugador #36 por el #29, del #37 por el #22 y del #38 por el #18"

"Esta última sustitución fue presentada mediante una papeleta adicional, lo que generó una sustitución extra que no correspondía de acuerdo con el reglamento. Como equipo arbitral, no advertimos esta anomalía en el momento en que se produjo", finalizó

De confirmarse la irregularidad por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el reglamento de Copa Chile estipula que el partido se dará por perdido para el infractor con un marcador de 3-0 en contra. Además, la institución albiverde deberá afrontar una sanción económica.