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Negro y neón: Audax Italiano presentó su "eléctrica" tercera camiseta

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Audax Italiano presentó este viernes su nueva camiseta alternativa para competir tanto en la Liga de Primera, como en la Copa de la Liga, Copa Chile y Sudamericana. Con un negro acompañado de unas líneas de neón, el club floridano quiso emular las luces de colores.

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