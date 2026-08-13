El megaoperativo para el traslado de reos desde Santiago hacia la cárcel de Talca
Publicado:
Fotos Destacadas
Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa
Tras el veto de Estados Unidos para el Mundial: Omar Artan arbitró la Supercopa de la UEFA
Kast promulgó Ley "Escuelas Protegidas" y destacó que colegios puedan revisar mochilas
Fotos Recientes
El megaoperativo para el traslado de reos desde Santiago hacia la cárcel de Talca
Vadalá y Sánchez fueron claves en el empate de Coquimbo ante Platense en Argentina
Los festejos de PSG tras consagrase campeón de la Supercopa de Eurocopa ante Aston Villa
Gendarmería y Carabineros llevan a cabo, la mañana de este jueves, un masivo operativo de traslado de 687 reos de alta peligrosidad desde distintos puntos del país hacia el Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, en la ciudad de Talca (Región del Maule).
El procedimiento, denominado "Operación Cancerbero", se desarrolla bajo un fuerte contingente de ambas instituciones.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados