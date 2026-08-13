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El megaoperativo para el traslado de reos desde Santiago hacia la cárcel de Talca

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Gendarmería y Carabineros llevan a cabo, la mañana de este jueves, un masivo operativo de traslado de 687 reos de alta peligrosidad desde distintos puntos del país hacia el Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, en la ciudad de Talca (Región del Maule).

El procedimiento, denominado "Operación Cancerbero", se desarrolla bajo un fuerte contingente de ambas instituciones.

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