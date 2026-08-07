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La formación de la U para recibir a Palestino en el Estadio Nacional

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Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino este domingo, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional, en la fecha 18 de la Liga de Primera.

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