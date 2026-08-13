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El modelo retro que sacó CF Montreal a la espera de Alexis Sánchez

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El club canadiense CF Montreal, nueva casa del delantero Alexis Sánchez, sacó un modelo retro para sus próximos compromisos de la MLS.

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