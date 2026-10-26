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Eduardo Vargas brilló con un triplete en la goleada de la U sobre Everton

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En una combinación demoledora con Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas marcó tres goles en el 4-1 de Universidad de Chile sobre Everton que le permitió a los azules acercarse al líder Colo Colo y sacarle ventaja a Universidad Católica por el "Chile 2" en la previa de su clásico.

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