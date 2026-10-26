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El Top 10 del ranking en el Balón de Oro masculino 2026

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Este es el Top 10 del ranking del Balón de Oro 2026, que tuvo este lunes su ceremonia de premiación en Londres, y con el inglés Harry Kane como ganador del galardón.

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