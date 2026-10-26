El Top 10 del ranking en el Balón de Oro masculino 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Todos los ganadores en la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Londres
Harry Kane y Alexia Putellas fueron los grandes protagonistas en la gala del Balón de Oro
Eduardo Vargas brilló con un triplete en la goleada de la U sobre Everton
Fotos Recientes
Con gorro chilote: Aníbal Mosa fue blanco de memes tras la gala del Balón de Oro
El Top 10 del ranking en el Balón de Oro masculino 2026
Con Vozinha protagonista: El Top 10 de los arqueros en el ranking del Premio Yashin
Este es el Top 10 del ranking del Balón de Oro 2026, que tuvo este lunes su ceremonia de premiación en Londres, y con el inglés Harry Kane como ganador del galardón.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados