El director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, atendió a los medios reunidos tras la victoria por 1-2 ante Universidad Católica en el debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores: "No sé si este es el mejor partido, sí tiene importancia por lo que implica el inicio de Copa Libertadores. Es importante es que hoy el equipo tuvo personalidad para saber jugar bajo presión".

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