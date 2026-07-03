Flamengo igualó 2-2 ante River Plate en el Estadio Algarve de Portugal en un amistoso correspondiente a la pretemporada de ambos clubes. El cotejo contó con la presencia de Erick Pulgar en el once inicial del "Mengao", que jugó 78' antes de ser reemplazado por Lorran.

Los goles del conjunto rojinegro fueron anotados por Samuel Lino (30') y Bruno Henrique (33'), mientras que Sebastián Driussi firmó un doblete para el "Millonario" (8', 38').

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