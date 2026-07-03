Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago6.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Erick Pulgar fue titular en igualdad de Flamengo ante River Plate

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Flamengo igualó 2-2 ante River Plate en el Estadio Algarve de Portugal en un amistoso correspondiente a la pretemporada de ambos clubes. El cotejo contó con la presencia de Erick Pulgar en el once inicial del "Mengao", que jugó 78' antes de ser reemplazado por Lorran.

Los goles del conjunto rojinegro fueron anotados por Samuel Lino (30') y Bruno Henrique (33'), mientras que Sebastián Driussi firmó un doblete para el "Millonario" (8', 38').

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados