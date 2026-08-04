"Ciao capitano": Franco Baresi tuvo un multitudinario funeral en Milán
Publicado:
Fotos Destacadas
"Ciao capitano": Franco Baresi tuvo un multitudinario funeral en Milán
Caboverdiano Vozinha tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Colo Colo
Estudiantes secundarios marcharon por la Alameda
Fotos Recientes
El gigantesco incendio en el sector industrial de Quilicura
"Ciao capitano": Franco Baresi tuvo un multitudinario funeral en Milán
Caboverdiano Vozinha tuvo su primera conferencia de prensa como jugador de Colo Colo
Franco Baresi, uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, leyenda de Italia y eterno capitán de AC Milan, tuvo un multitudinario funeral este martes en Milán, siendo despedido por los hinchas rossoneros y exjugadores del club.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados