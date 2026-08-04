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"Ciao capitano": Franco Baresi tuvo un multitudinario funeral en Milán

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Franco Baresi, uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, leyenda de Italia y eterno capitán de AC Milan, tuvo un multitudinario funeral este martes en Milán, siendo despedido por los hinchas rossoneros y exjugadores del club.

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