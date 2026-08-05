La U batió a San Felipe en el "Nicolás Chahuán" y estiró su racha de triunfos
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Universidad de Chile no tuvo complicaciones pese a imponerse 1-0 ante San Felipe en el "Nicolás Chahuán" de La Calera, en el cierre del Grupo D de la Copa Chile. El elenco entrenado por Fernando Gago se posicionó líder para meterse en octavos y citarse con Everton. Además, estiró su racha de triunfos, con cuatro victorias consecutivas.
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