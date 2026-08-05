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El gigantesco incendio en el sector industrial de Quilicura

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Un incendio de grandes proporciones afecta a la zona industrial de Quilicura, específicamente en la intersección de la Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur.

El siniestro comenzó en las instalaciones de la empresa de pinturas Panimex y posteriormente se propagó a la compañía vecina Cloramon.

Ante la presencia de emanaciones de amoníaco y el riesgo por la explosión de cilindros de gas, las autoridades hicieron un llamado urgente a los vecinos del sector a mantener puertas y ventanas cerradas y a no acercarse a la zona.

De momento, no se registran personas lesionadas.

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