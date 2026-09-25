Eduardo Villanueva analizó su rendimiento en su segunda titularidad de Colo Colo en la temporada durante clasificación a la ronda de los ocho mejores de la Copa Chile tras superar por 1-0 a Audax Italiano. "Con mucha mesura y con mucha humildad porque solamente son 180 minutos. (...) Mi esfuerzo siempre es al máximo, independiente si soy el primer, segundo, tercer o cuarto arquero", remarcó en torno a sus sensaciones.

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