Un total de 161 viviendas con daños de diversa consideración, 35 familias aisladas y evacuaciones en botes de rescate es el balance dejado por el paso de un río atmosférico en la Región de Los Ríos, evento que descargó más de 100 milímetros de agua en apenas 48 horas en la provincia de Valdivia.

Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la mayor afectación urbana y rural se focaliza en las comunas de Lanco, Los Lagos, Panguipulli y Valdivia, registrándose además dos casas con destrucción mayor y una tercera bajo peritaje técnico.

Para responder a los anegamientos, las autoridades conformaron una fuerza de tarea conjunta entre Carabineros de Chile, la Armada y el Cuerpo de Bomberos.

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