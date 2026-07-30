El lazo de Vozinha con el seleccionador de Cabo Verde que lo aleja de Colo Colo

El arquero caboverdiano Vozinha, al parecer, reevalúa su incorporación a Colo Colo después de recibir un llamado de Bubista, seleccionador de Cabo Verde, para acompañarlo en su próximo desafío en el fútbol de Marruecos.

El periodista portugués Marcelo Braga aseguró que el guardameta todavía no firma su contrato con el conjunto "albo" y analiza nuevamente el acuerdo alcanzado con Blanco y Negro.

"A pesar de haber sido anunciado por Colo Colo, Vozinha aún no ha firmado contrato y en este momento está reevaluando la situación. El quiere jugar y siente que allí tal vez no juegue", sostuvo.

¿Por qué Bubista puede alejar a Vozinha de Colo Colo?

El factor que amenaza la incorporación del portero es su estrecho vínculo con Bubista, entrenador que dirigió a Cabo Verde durante su histórica participación en el Mundial 2026.

Braga sostuvo que el técnico recibió una propuesta para asumir en Renaissance de Berkane de Marruecos y ya llamó a Vozinha con la intención de incorporarlo a su nuevo plantel.

La posibilidad le permite al arquero continuar trabajando con un entrenador que lo conoce desde la selección y que le ofrecería mayores opciones de tener continuidad.

¿Por qué Vozinha "duda" de su llegada a Colo Colo?

De acuerdo a reportes, la principal inquietud del caboverdiano está relacionada con la competencia por la titularidad. El portero quiere jugar regularmente y considera que en Colo Colo puede comenzar su etapa detrás de los otros guardametas del plantel.

El entrenador Fernando Ortiz ya advirtió que Vozinha tendrá que pelear el puesto como cualquier integrante del equipo.

La postura del técnico aparece como un elemento relevante en la evaluación del seleccionado caboverdiano, quien busca mantener la continuidad que le permitió transformarse en una de las figuras de la última Copa del Mundo.

¿Qué pasó con la llegada de Vozinha a Chile?

Vozinha debía arribar este jueves a Santiago para completar su incorporación, pero no abordó el vuelo que tenía reservado desde Madrid debido a trámites pendientes, según informamos en Cooperativa Deportes.

El inconveniente impidió su llegada durante esta jornada y abrió una nueva interrogante sobre el fichaje, aunque los problemas administrativos del viaje son distintos de las dudas deportivas planteadas desde Portugal.

¿Está cerrado el fichaje de Vozinha en Colo Colo?

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó públicamente el acuerdo con Vozinha, pero el portero aún debe viajar a Chile, someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato.

Colo Colo deberá referirse oficialmente a la situación y aclarar si existe un nuevo itinerario para el arquero o si el llamado de Bubista pone en riesgo definitivo su llegada al Estadio Monumental.